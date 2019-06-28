На поддержку АПК Курской области обещают направить 4,7 млрд рублей

В сферу АПК Курской области до конца нынешнего года должны поступить 4,7 млрд руб. госинвестиций вместо 1,8 млрд руб., ранее запланированных. Об этом сообщили в региональной администрации по итогам переговоров врио губернатора Романа Старовойта с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. Средства на поддержку сельхозтоваропроизводителей при уточнении бюджета увеличились на 2,9 млрд руб.

Наиболее весомая прибавка — порядка 2,7 млрд руб. связана с увеличением расходов на субсидирование возмещения части затрат предприятиям АПК по инвестиционным кредитам в рамках соглашения, заключенного между Курской областю и Минсельхозом. При этом в регионе, как пояснили в обладминистарции, планируется реализация пилотных программ в растениеводстве и переработке, что должно позволить к 2021 году производить порядка 5,4 млн т зерна при урожайности 54,8 ц/га, а к 2024 году — более 6 млн т при урожайности 61,3 ц/га. Кроме того, если в текущем году планируется произвести около 600 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе, порядка 300 тыс. т молока, то 2024-му производство мяса должно вырасти до 700 тыс. т в год, молока — до 350 тыс. т.

О крупном инвестпроекте в региональном АПК читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Мираторг" развел овец под Курском».

Владимир Зоркий