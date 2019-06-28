Екатеринбургскому «Гортрансу» снизят налоги

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев внес в региональный парламент законопроект о налоговых льготах для транспортного предприятия «Гортранс». Как сообщили в пресс-службе заксобрания, такое решение должно повысить эффективность экономики общественного транспорта города.

«В законопроекте предлагается снизить удельный вес доходов от осуществления перевозки пассажиров трамваями и троллейбусами в общей сумме доходов транспортного предприятия с 70 до 50% для возможности использования льготной ставки по налогу на имущество организаций в размере 0,9%»,— пояснила спикер заксобрания Людмила Бабушкина.

В начале сентября 2018 года администрация Екатеринбурга объявила об объединении ЕТТУ и МОАП. В прошлом году оба предприятия испытывали финансовые трудности. В частности, из-за долгов ТТУ энергетики собиралась прекратить теплоснабжение и подачу электричества. В итоге транспортное предприятие полностью выплатило долг. В феврале 2017 года на невыплату зарплаты жаловались работники ЕТТУ и МОАП — общий долг составил 10 млн руб. После вмешательства прокуратуры он был погашен.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ-Урал” «Автобусы съезжаются с трамваями»