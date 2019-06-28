Поручительство Гарантийного фонда открывает двери в мир финансов

Гарантийный фонд Ростовской области отказывает поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, выступая поручителем по их кредитным, микрофинансовым, лизинговым сделкам и при получении банковской гарантии. Предприятию достаточно иметь 30% собственного залогового обеспечения от суммы основного долга, остальную долю ответственности возьмет на себя Фонд.



Сегодня у Фонда заключены соглашения с 29-тью банками по программе предоставления поручительств по кредитам, с 15-тью - по банковским гарантиям, с 2-мя микрофинансовыми компаниями по предоставлению поручительств в обеспечение договоров займа и 2-мя лизинговыми компаниями – по лизингу.

- Конечно, самый востребованный гарантийный продукт – по кредитованию. Предприятия берут кредиты, рефинансируют их, реструктуризируют, берут новые – всё это для недопущения кассовых разрывов. Иногда это связано с инвестиционными проектами, приобретением основных средств, но чаще – с целью финансирования текущих расходов: выплатой зарплаты, приобретением сырья и материалов, уплатой налогов, оплатой поставщикам по заключенным договорам, и т.д., - комментирует Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО». – Если один кредит ещё не погашен, а надо брать второй, то часто бывает ситуация, когда часть залога уже находится в обременении и оставшегося залога недостаточно для оформления новой кредитной сделки. В этих случаях поручительство Гарантийного фонда является реальным подспорьем для бизнеса. Многие предприятия, раз начав использовать эту схему финансирования, возвращаются к ней снова и снова. Например, не так давно мы предоставили поручительство предприятию ООО «МЕТАЛЛ-ОПТТОРГ», которое действует на рынке с 2010 года, закупает лом и отходы черных и цветных металлов и реализует его для дальнейшей переработки для подготовки к утилизации в составе группы компаний. Это наш давний клиент, с 2012 года с ним заключен уже 6-й договор поручительства. Есть и другие примеры, когда предприятия неоднократно привлекают Фонд в качестве поручителя. Это говорит о том, что поручительство Гарантийного фонда открывает предпринимателям двери в мир финансов, что это не так сложно, как может показаться, это реально и доступно.

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