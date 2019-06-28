Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»

Необыкновенные музыкальные коллективы, любимцы публики, новаторы инструментальной техники, постоянные участники фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» сойдутся в концерте 30 июня, под занавес фестиваля.

Маэстро Федерико Мондельчи и его квартет саксофонов петербургские меломаны знают не понаслышке. Музыканты квартета объехали сотни стран и обрели вечных поклонников в десятках городов. Импровизационная игра, искусность аранжировок, юмор, свойственный их музыке, принесли им признание. Танго Пьяццоллы, как и многие другие сочинения современных авторов, мы часто слушаем в исполнении Мондельчи.

Высочайшее исполнительское мастерство музыкантов ансамбля «Стиль Пяти», их фирменное сочетание традиций народной музыки и новаций полюбились поклонникам и подтверждены на десятках всероссийских и международных конкурсов.

Для концерта 30 июня составлена превосходная коллекция самых разных «хитов» классической музыки. Это мелодии из зарубежных и российских кинофильмов, обработки русских народных песен, танго Астора Пьяццоллы, от которых захватывает дух у слушателя!

Исполнители: итальянский квартет саксофонов п/у Федерико Мондельчи, з. а. России Мария Сафарьянц (скрипка), ансамбль русских народных инструментов «Стиль Пяти», симфонический оркестр Ленинградской области, дирижер Михаил Голиков.

Заказ билетов — на сайте международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга».