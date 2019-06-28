В Краснодаре отремонтируют 18 подземных переходов

В 2019 году на территории краевого центра проведут текущий ремонт 18-ти подземных переходов. Как сообщили в мэрии, там восстановят настенную и напольную плитку, а также ремонтируют освещение. Работы уже ведутся на четырех объектах (по улице Красной - напротив универмага «Краснодар», и в трех — по улице Офицерской).

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов сообщил, что в рамках контракта этого года подрядчик будет содержать все 18 подземных пешеходных переходов, которые есть в городе.

Сообщается, что в подземном переходе по улице Красной в районе пересечения с Одесской специалисты меняют отколовшуюся и поврежденную настенную плитку на спусках. А в подземном переходе по Офицерской восстанавливают плиточное покрытие стен и пола в подземной части и на спусках, ремонтируют подвесной потолок, проверяют освещение, очищают стены от краски.

Василий Хитрых