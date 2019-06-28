Работу Новочеркасской ГРЭС продлили до конца 2024 года

Новочеркасская ГРЭС продолжит работать до конца 2024 года, сообщает Donnews со ссылкой на министра промышленности и энергетики Ростовской области Игоря Сорокин.

Как сказано в сообщении, правительство РФ уже выпустило постановление, в котором Новочеркасская ГРЭС отнесена к объектам, «поставляющим мощность в вынужденном режиме сроком до 31 декабря 2024 года».

«Еще два месяца назад мы не понимали, чего ждать, и с тревогой воспринимали ситуацию, но теперь почти пять лет стабильной, спокойной работы есть. Проблемы убыточности станции это, конечно, не снимает, однако дает время на ее решение», — приводятся слова министра в сообщении.

Как сообщалось ранее, после 2021 года собственник Новочеркасской ГРЭС — ПАО «ОГК-2», контролирующим акционером которого является ООО «Газпром энергохолдинг», — планировал вывести блоки из эксплуатации из-за убыточности. В марте губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил еще раз рассмотреть возможность принятия правительством РФ решения о поддержке угольной генерации на ГРЭС.

Подробнее о ситуации на Новочеркасской ГРЭС читайте в материале „Ъ-Юг“ «Угольным ТЭС не помогут тарифом».

Кристина Федичкина