На Ставрополье производство баранины выросло на 60%

В Ставропольском крае за первые 5 месяцев этого года произведи 1,1 тыс. т баранины, сообщает пресс-служба краевого минсельхоза. Это на 60,5% за тот же период в прошлом году.

«Увеличению объемов производства баранины в текущем году способствовала положительная динамика закупочных цен у перерабатывающих организаций, расположенных на территории края», - приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексея Руденко.

В дальнейшем в регионе планируют увеличить производство за счет инвестиционного проекта компании «Дамате». Он позволит производить до 11 тыс. т баранины, 5 тыс. т которой пойдет на экспорт.

Дарья Голякова