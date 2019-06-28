Секретари Краснодарского краевого суда вышли на пикет против необоснованных арестов

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Краснодарский адвокат Алексей Аванесян, стоящий в одиночном пикете возле краевого суда с целью привлечь внимание к необоснованным арестам подозреваемых на время следствия, уличил двух действующих секретарей крайсуда в попытке провокации акции протеста.

«Впервые в истории современной России два действующих секретаря суда одного из субъектов РФ вышли в свое рабочее время в одиночные пикеты с плакатами с целью привлечь внимание к проблеме с необоснованными арестами и обвинительными приговорами», - написал господин Аванесян на своей страничке в Facebook.

По словам адвоката, пикеты этих мужчин, которых он называет Сергеем Васильевичем Дубиной и Алексеем Юрьевичем Мелиоранским, были специально приурочены ко дню вступления в должность нового председателя суда. В то же время, как пишет Алексей Аванесян, полицейские не стали составлять в отношении митингующих административные протоколы, «что может косвенно свидетельствовать о том, что и полиция разделяет требования митинговавших».

Дмитрий Михеенко