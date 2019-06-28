Модернизация может застрять в Красноярске

По просьбе промышленного лобби правительство может пересмотреть CAPEX уже утвержденных проектов модернизации Красноярских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании (СГК). Потребители считают их стоимость завышенной и требуют снизить затраты и установить предельный CAPEX для всех проектов, которые в ручном режиме отбираются правкомиссией. В СГК считают, что проекты на ТЭЦ-1 соответствуют типовым параметрам, а цена модернизации ТЭЦ-3 ниже аналогов в других регионах. Этот спор может затормозить выход распоряжения правительства об итогах пилотного отбора проектов модернизации старых ТЭС общей стоимостью более 120 млрд руб. Чтобы ускорить процесс, «Совет рынка» экстренно утвердил сроки конкурентного отбора мощности на 2019 год.

Правительство может пересмотреть предельный CAPEX для проекта модернизации Красноярских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании (СГК, подконтрольна СУЭК Андрея Мельниченко). В начале июня с такой просьбой к вице-премьеру Дмитрию Козаку обратилось Сообщество потребителей энергии, представляющее интересы крупной промышленности. Также потребители предлагали установить предельный CAPEX для заявок генкомпаний, утверждаемых через квоту правительственной комиссии. Вице-премьер поручил профильным министерствам и «Совету рынка» (регулятор энергорынков) проработать предложение до 14 июля. «В рамках исполнения этого поручения будет решаться вопрос о пересмотре CAPEX»,— сообщили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.

Отбор проектов модернизации старых ТЭС, которые в 2022–2024 годах будут модернизировать за счет повышенных платежей потребителей, в нынешнем году проходил впервые. На первом этапе — конкурсном — проекты отбирали по наименьшей стоимости, для угольной генерации правительство установило CAPEX в 89,5 тыс. руб. за 1 кВт при мощности ТЭС менее 90 МВт и 54 тыс. руб. за 1 кВт при мощности до 400 МВт. На втором — по квоте правкомиссии — были введены критерии отбора (экология, стоимость, использование инновационного оборудования и т. д.), побеждали проекты с наибольшим количеством баллов, но эти проекты не ограничивались потолком затрат. В итоге два энергоблока на ТЭЦ-1 прошли отбор правкомиссии с CAPEX в 52,3 тыс. (87 МВт) и 89,5 тыс. руб. за 1 кВт (70 МВт), энергоблок на ТЭЦ-3 (185 МВт) — 124 тыс. руб. за 1 кВт.

21 июня промышленные потребители направили в Минэнерго предложение (есть у “Ъ”) установить CAPEX для квоты правкомиссии по методике консалтинговой компании Lahmeyer, проводившей оценку стоимости типовой замены оборудования для программы модернизации. Если исходить из расчетов консалтеров, модернизация оборудования на Красноярской ТЭЦ-1 дороже предельного CAPEX в 1,2 раза, на Красноярской ТЭЦ-3 — в 3,5 раза, посчитали потребители. Завышение стоимости этих проектов, по мнению бизнеса, создает для них «преференциальные и дискриминационные» условия по отношению к проектам, отобранным на конкурсе. Кроме того, потребители указывают на то, что в протоколе заседания правкомиссии отсутствуют планы по замене генератора на Красноярской ТЭЦ-1, которые были включены в материалы заседания. При этом стоимость модернизации проекта остается прежней.

В СГК утверждают, что расчеты по объектам на Красноярской ТЭЦ-1 были сделаны по правилам конкурентного отбора проектов и соответствуют предельному CAPEX.

Проект на Красноярской ТЭЦ-3 предполагает строительство нового блока для замещения старых и неэффективных (построены в 1940–1950-е годы) мощностей Красноярской ТЭЦ-1, а инвестиции и их обоснование рассчитаны проектной организацией. «CAPEX в этом проекте выше, чем у проектов модернизации, отобранных на конкурентном отборе, из-за существенно более широкого перечня работ»,— говорят в компании. В СГК добавляют, что стоимость этого проекта на 25% ниже CAPEX на создание новой генерации с такими же характеристиками для условий Красноярска (по методике Lahmeyer). «И она значительно дешевле проектов строительства угольных мощностей, которые сейчас строятся или предполагаются к строительству в других регионах»,— замечают в СГК.

В Минэнерго, «Совете рынка», «Совете производителей энергии» “Ъ” не ответили.

Вместе с тем пересмотр CAPEX проектов СГК может задержать выход распоряжения правительства об итогах отбора проектов модернизации на 2022–2024 годы. Но для того чтобы ускорить процедуру выхода распоряжения, в четверг набсовет «Совета рынка» экстренно вынес на обсуждение и утвердил сроки проведения конкурентного отбора мощности в 2019 году (КОМ, основной сектор торговли мощностью). Без распоряжения правительства о модернизации нельзя будет рассчитать объем мощности для проведения КОМа. Набсовет постановил, что подача заявок на отбор на 2022–2024 годы (переводит рынок с трехлетнего на шестилетний цикл планирования цен на мощность) должна завершиться не позднее 12 августа, на 2025 год — до 15 ноября.

Старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников считает, что CAPEX в проектах СГК действительно выглядит завышенным, «хотя вряд ли речь идет о кратном превышении». Но здесь важно понимать, что расчеты Lahmeyer могут посчитать будущий CAPEX лишь с определенной погрешностью, отмечает аналитик. «Независимая экспертиза методики Lahmeyer, например в формате технологического и ценового аудита, помогла бы выявить заранее возможные проблемы в математических моделях и избежать нежелательных последствий при модернизации»,— считает аналитик.

Татьяна Дятел, Грозный