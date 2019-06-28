В Нижнем Новгороде пройдет международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest

Глава Нижегородской области Глеб Никитин и организатор международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest Антон Калинкин подписали соглашение о сотрудничестве при проведении и организации ежегодного мероприятия на ближайшие пять лет. В этом году Нижний Новгород примет фестиваль со 2 по 6 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятие состоится во второй раз. Для участия в конкурсе фестиваля уже поступило более 1,5 тыс. заявок от представителей 24 стран (в 2018 году – 160 заявок от 14 стран).

В 2018 году в рамках фестиваля были организованы показы сериалов, лекции, мастер-классы, арт-выставка и т.д. Программа на этот год еще не опубликована.

Анастасия Еремина