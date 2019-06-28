Audi R8 получит «заряженную» версию

Компания Audi выпустит новую модификацию спорткара R8, сообщает Autocar со ссылкой на управляющего директора Audi Sport Оливера Хоффманна.

По словам господина Хоффманна, в настоящее время рассматриваются различные варианты для новой версии Audi R8. Ожидается, что машина получит технологии от гоночных вариантов купе, но при этом будет сертифицирована для дорог общего пользования.

Также текущее поколение спорткара получит новую гоночную версию Audi R8 GT2 — эту модификацию представят в июле 2019 года на Фестивале скорости в Гудвуде. Новинка станет самым экстремальным вариантом модели.

Напомним, обновленная Audi R8 была показана в октябре 2018 года, а позднее появились слухи, что спорткар в новом поколении может стать электромобилем.