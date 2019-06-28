ВТБ простил клиенту долг по ипотеке и помог выкупить дом

Банк ВТБ списал остаток задолженности – 436 тысяч рублей по ипотечному кредиту заемщице, которая из-за болезни и тяжелых жизненных обстоятельств не смогла в полном объеме исполнить обязательства перед кредитором.



Жительница Ростовской области оформила договор ипотеки в банке «Кит-Финанс» в 2006 году. Пять лет спустя права требования по нему выкупил ВТБ. По условиям сделки, банк получил в виде залога жилой дом в Ростовской области.

Вскоре после оформления договора клиентка стала инвалидом II группы. Вследствие этого резко ухудшилось финансовое состояние семьи. Клиентка и ее супруг, проработавший в органах МЧС более 20 лет, не смогли выплачивать ипотеку. Кроме того, он перенес инсульт-инфаркт и стал инвалидом I группы, фактически прикованным к постели и нуждающимся в постоянном уходе. Сегодня для его лечения требуются дорогостоящие лекарственные препараты. Помимо этого, с супругами живет 81-летняя мать, пенсионер и дитя войны.

Наряду с долгом перед ВТБ, у клиента также есть обязательства перед другими кредиторами. Их общий объем – в районе 300 тысяч рублей. У супруга-созаемщика имеются обязательства перед иными кредиторами, возбуждены исполнительные производства по взысканию налога на имущество, задолженности за газ и тепло, а также кредитные обязательства на 300 тысяч рублей.

Осознавая, что тяжелая жизненная ситуация, инвалидность – собственная и супруга – а также отсутствие перспектив восстановления платежеспособности не позволят клиентке исполнить обязательства по ипотечному кредиту, ВТБ не только списал остаток долга, но и оказал благотворительную помощь, выкупив дом клиента. Стоит подчеркнуть, что также на объект недвижимости не может быть обращено взыскание другими кредиторами, поскольку это единственное жилье заемщика.

Напомним, в начале года в послании Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул необходимость индивидуального подхода и предоставления отсрочки по платежам для ипотечных заемщиков, столкнувшихся с тяжелой жизненной ситуацией.

После чего, в середине июня Центробанк в своем информационном письме рекомендовал банкам во всех случаях считать долг по ипотеке погашенным после изъятия залогового жилья.