«Молот» будет тренироваться в Губахе

Стал известен план предсезонной подготовки ХК «Молот-Прикамье». На официальном сайте клуба сообщается, что основной период перед стартом чемпионата команда проведет на новой ледовой арене в Губахе. Ранее этот период хоккеисты «Молота-Прикамье» проводили на спортивной базе в Чайковском. Напомним, в Губахе недавно была построена новая хоккейная арена.

Начало сбора — в июле. Выбор новой площадки обусловлен, по словам главного тренера команды, тем, что созданы все условия для полноценной подготовки к сезону: есть возможность совмещать ледовые тренировки с занятиями на земле. Состав команды еще не определен окончательно, и в ближайшее время селекция игроков будет продолжена.

«Мы уже собрали основной костяк команды. Но нам предстоит посмотреть и много перспективной молодежи, в том числе воспитанников пермской школы хоккея»,— заявил сайту клуба Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье». По возвращении из Губахи клуб продолжит тренировки на льду УДС «Молот».