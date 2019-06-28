В Краснодаре отремонтируют более 40 км гравийных дорог

В текущем году мэрия Краснодара намерена отремонтировать в городе около 100 участков гравийных дорог общей площадью 250 тыс. кв. м. На дорогах отгрейдируют и восстановят гравийное покрытие.

По словам главы кубанской столицы Евгения Первышова, гравийные дороги в краевом центре протянулись примерно на 900 км, при том, что общая протяженность дорожной сети составляет около 1800 км.

«Многие такие дороги служат для подъезда к садоводческим товариществам, дачам, к новой и уже сложившейся застройке в пригороде», - сказал господин Первышов. Приоритет в ремонте «гравиек» будет отдан тем дорогам, по которым ходит общественный транспорт. В число ста гравийных дорог, которые планируется привести в порядок до конца лета текущего года, вошли участки улиц в Пашковском микрорайоне, станицах Елизаветинской и Старокорсунской, хуторе Ленина и других пригородах.

Василий Хитрых