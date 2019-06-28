Вокзал Ростов-Главный стал вторым на СКЖД по количеству отправленных пассажиров

Главный железнодорожный вокзал Ростова стал вторым на Северо-Кавказской железной дороге по отправке пассажиров, сообщает пресс-служба СКЖД. С начала года с вокзала отправилось около 1 млн человек. Наибольшая нагрузка (более 1 млн человек) по отправке вокзал Адлера, третье место занял краснодарский вокзал(920 тыс. человек).

В целом за 5 месяцев этого года с вокзалов СКЖД отправились более 8,8 млн пассажиров. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 5,2 млн отправились на поездах дальнего сообщения, а более 3,5 млн человек — на пригородных электричках.

Дарья Голякова