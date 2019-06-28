Роскошь, спорт и немного бунтарства

Семейная фотосъемка состоялась в TENNISPARK (http://tennispark.ru/) — современном теннисном клубе европейского уровня, расположенном в природной зоне на Левом берегу реки Дон. В клубе имеется 6 открытых и 4 крытых теннисных кортов с профессиональным итальянским покрытием. Круглогодично работает детская теннисная школа.



Мужские образы героев предоставлены бутиком EMPORIO ARMANI, женские — салоном «Кенгуру» в Ростове-на-Дону.

Постепенно расширяясь, к концу XX века компания EMPORIO ARMANI стала одной из крупнейших в индустрии моды. У стиля ARMANI никогда не было четкой границы между консервативным взглядом на создание одежды и современными трендами. Основа коллекций бренда – легкость, совершенство и склонность к экспериментам с расцветками и пропорциями.

Эту одежду хочется носить всегда и везде! В настоящее время компания GIORGIO ARMANI S.p.A. имеет более 2000 бутиков по всему миру. Один из них, EMPORIO ARMANI, представлен в Ростове-на-Дону в ТРК «ГОРИЗОНТ» компанией «Вог Диалог» (http://www.voguedialogue.ru/) @emporioarmani_rostov

Семья Фальчиковых

Салон для детей и будущих мам «Кенгуру» — это в первую очередь особая атмосфера, где каждая мама чувствует себя королевой, а малыши — истинными наследниками престола. Широкий ассортимент, самые актуальные коллекции и новинки, о которых могут только мечтать заботливые мамы, любящие папы и обожающие своих внуков бабушки и дедушки. В Ростове-на-Дону с коллекциями можно ознакомиться по адресу: 3 этаж ТЦ «Галерея Астор» @kenguru_rostov

Герои съемки:

Семья Фальчиковых. Александр, владелец компании VisionLED - производство светодиодных экранов. Анна, основатель бренда ECLIPSE, Владелец школы-студии Eclipse Nail LAB и Международный судья по системе GHV. Разработчик авторских обучающих программ. Инструктор Golden Nail Group. Дочка Аврора.

Семья Цыбулько

Семья Цыбулько. Денис, директор Porsche Центр Ростов-на-Дону, его очаровательная супруга Елена и дети Станислав и Валерия.

Ростовское солнце не мешало процессу, поскольку в «Леге Оптика» на Суворова, 39 для героев подобрали стильные новинки солнцезащитных очков известных мировых брендов. Кстати, там есть и медицинская оптика, а опытные консультанты помогут определиться с выбором.

Красоту на площадке создавала команда салона красоты «Персонаж» @personagesalon

Hair: Гордиенко Валерия @valeriya_gordienko_

Игорь Бугаев @bugaev_hairmaster

Mua: Татьяна Риб @tatiana.rib