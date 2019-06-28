Прямая трансляция показа коллекции Christian Dior Haute Couture осень-зима 2019/20

В Париже начинается Неделя высокой моды. В прошлом сезоне креативный директор женской линии французского дома Dior Мария Грация Кьюри воссоздала на подиуме сказочный цирковой мир с элегантными клоунами и акробатами. Судя по тизерам в социальных сетях, на этот раз источником вдохновения стал архитектурный мотив из Древней Греции — кариатиды, статуи-колонны в виде женщин. Вдохновляли они и ушедшую в этом году режиссера-документалистку Аньес Варда, посвятившую одну из своих самых поэтичных короткометражек, «Так называемые кариатиды», улицам Парижа. Показ пройдет по знаменитому адресу — в особняке на авеню Монтень, 30. На сайте «Коммерсантъ Стиль» прямая трансляция показа начнется в 14:30 по Москве.