Зарубежные СМИ: С какими целями Дональд Трамп проводит встречи на саммите?

В Осаке стартовал саммит G20. Мировые СМИ не ждут от мероприятия каких-либо прорывов. Многие аналитики и журналисты полагают, что самые важные встречи лидеров разных государств с президентом США Дональдом Трампом не улучшат отношений между ними. Откуда такая уверенность? Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Ъ FM».

Дональд Трамп в Японии проведет серию встреч, на которых попытается добиться прогресса в достижении внешнеполитических целей, заложенных в основу его президентства, цитирует аналитика Newsweek. Это значит, что глава Белого дома попытается справиться с угрозами от КНДР, Ирана и постоянной торговой войны с Китаем. Но на саммит в Осаку Трамп отправился с подорванным авторитетом: он показал, что неспособен сдерживать обещания.

Президент США использует саммиты не для того, чтобы создавать альянсы и решать общие проблемы, а для того чтобы ударить по противниками и даже предполагаемым союзникам, пишет The Guardian. Трамп не ищет общего согласия, которое, как он считает, для слабаков. Он ищет только преимуществ для Америки как перед друзьями, так и перед врагами.

The Washington Post напоминает о предупреждении Дональда Трампа. Если переговоры о прекращении торговой войны США и Китая потерпят неудачу, он перейдет к плану Б: введению тарифов на миллиарды долларов. Аналитики газеты утверждают, что возмущение Трампа по поводу сбитого дрона над Ираном является плохим предзнаменованием, с которым могут столкнуться президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина в кулуарах саммита G20 в прошлом году помогла достичь 90-дневного перемирия в торговой войне между странами, которое, впрочем, скоро было нарушено, пишет China Daily. Теперь США нацелились не только на Китай. Все остальные члены G20 тоже стали мишенью американской «огневой мощи». Трещины в этой организации стали еще больше и в 2017 году, когда Америка вышла из Парижского соглашения по климату. И с тех пор США только продолжают подрывать договоренности. Это вызов 19 остальным участникам G20 — нужно придумать стратегию и механизмы, чтобы омолодить и укрепить организацию.