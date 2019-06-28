В Сочи застройщика осудили за хищение 217 млн рублей

Центральный районный суд Сочи приговорил застройщика ЖК «Горка» Анзора Пруизде к пяти годам колонии общего режима за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), причинение имущественного ущерба (ч. 2 ст. 165 УК РФ) и отмывание денег (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Незаконные действия застройщика были выявлены сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.

Суд установил, что с 2012 по 2016 год застройщик нарушил проектно-сметную документацию по этажности при строительстве ЖК «Горка». В результате к дому не подключили коммуникации и он не был введен в эксплуатацию. Таким образом дольщики жилого комплекса потеряли более 117 млн руб.

Кроме того, подсудимый заключил договор долевого строительства торгового центра «Привокщальный», используя подложное разрешение. После заключения сделок злоумышленник аннулировал их в Росреестре и таким образом похитил у восьми человек 100 млн руб. Затем Пруизде легализовал часть денег через сделку с организацией, в которой является директором.

Для возмещения ущерба потерпевшим на имущество подсудимого наложили арест.

Дарья Голякова