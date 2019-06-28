В Краснодарском крае на 3,4% снизилась выдача потребительских кредитов

В январе-мае 2019 года в Краснодарском крае было выдано 280,6 тыс. кредитов на покупку потребительских товаров. Это на 3,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (290,4 тыс.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По количеству выданных потребкредитов Кубань занимает третью строчку среди российских регионов, уступая только Москве (343,3 тыс.) и Московской области (317,2 тыс.), обгоняя Башкортостан (266,7 тыс.), Татарстан (249,8 тыс.) и Свердловскую область (243,4 тыс.). Самая серьезная динамика роста выдачи потребительских кредитов в январе-мае этого года была зафиксирована в Москве (+17,9%), Московской области (+13,6%) и Санкт-Петербурге (+12,6%).

В целом по стране за пять месяцев текущего года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров составило 7,41 млн единиц, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,1% (в январе-мае 2018 года было выдано 7,40 млн кредитов).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что снижение темпов роста количества выдаваемых кредитов обусловлено более аккуратным отношением банков к потребительскому кредитованию на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования.

Дмитрий Михеенко