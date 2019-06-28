Не по средствам Нижегородский бюджет стал дефицитнее ещё на 300 млн рублей.

Депутаты регионального парламента приняли поправки в бюджет Нижегородской области на 2019 год, увеличив как доходную, так и расходную части. В результате, дефицит бюджета региона увеличился на 300 млн рублей – почти до 11 млрд рублей. В частности, дополнительные расходы запланированы на работы по завершению строительства ЖК «Новинки Smart City», развитие Парка Победа и разработку проектов строительства для девяти детсадов, - сообщил спикер регионального парламента Евгений Лебедев.

Зампред Заксобрания Ольга Щетинина поддержала принятые депутатами поправки.

Напомним, изначально бюджет региона на 2019 год принимался бездефицитным, но первые поправки, внесённые в феврале, привели к превышению расходной части над доходной почти на 5 млрд рублей.