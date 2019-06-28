В Новокузнецке плата за ЖКУ вырасте на 3% с 1 июля

Новокузнецкий горсовет поддержал повышение платы за коммунальные услуги населения с 1 июля на 3%, сообщает пресс-служба представительного органа. Двумя неделями ранее депутаты поддержали обращение главы города к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву о повышении предельного индекса изменения размера платы горожан за ЖКУ до 53%. Увеличение объяснялось тем, что жители Кузбасса практически единственные в стране оплачивают ресурсоснабжающим организациям лишь часть установленного тарифа на коммунальные услуги, другую часть компенсируют местные бюджеты.

При этом муниципалитет субсидирует тариф только за водоснабжение, водоотведение и отопление. «Для приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с предельным индексом, установленным правительством РФ и губернатором Кемеровской области, горсовет вынес решение о повышении совокупного размера платы граждан за коммунальные услуги на 3%», — пояснили в совете. Из-за общего повышения тарифов на ЖКУ с 1 июля увеличились и расходы городской казны на компенсацию ресурсоснабжающим организациям. В 2019 году они составят 2,019 млрд руб.

Нина Обелюнас