Теперь сквер обещают досрочно Сквер Грабина обещают сдать на год позже заявленных сроков.

Благоустраиваемый сейчас сквер им. Грабина в Московском районе должен был быть сдан еще в октябре 2018 года, однако выигравший конкурс подрядчик не справилась с проектом. Об этом рассказал глава Московского района Владимир Кропотин.

Теперь работы ведет ООО «Автодорстрой», объект должен быть сдан к 1 сентября текущего года. На все работы, которые будет сделаны в рамках контракта, распространяется пятилетняя гарантия, - сказал представитель подрядчика Виктор Терехин.

В плане работ – прокладка дорожек, озеленение, устройство фонтана и скейт-площадки, установка качелей и спортивных сооружений, а также обустройство «тихой зоны» для прогулок.