Сроки откорректировали Сквер Грабина обещают сдать на год позже заявленных сроков.

Благоустройство сквера им. Грабина в Московском районе планируют завершить к 1 сентября текущего года. Ранее сообщалось, что работы в сквере завершатся до 30 октября 2018 года. Городская администрация провела аукцион на право благоустройства сквера, победителем которого стало ООО «Каштан» из Воронежской области, но компания не справилась с проектом, - сообщил глава Московского района Владимир Кропотин.

«Сейчас подрядчиком выступает ООО "Автодорстрой". После окончания работ на все работы и материалы будет действовать пятилетняя гарантия», - заявил генеральный директор компании-подрядчика Виктор Терехин.

В основной части сквера сделают дорожки, газоны, озеленение, поставят горку, качели, карусели, скейт-площадку, теннисный стол, тренажеры, в центре появится фонтан. Через дорогу обустроят тихую зону для прогулок.