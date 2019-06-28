Мурат Кумпилов: «Нам важно укрепить доверие бизнеса»

В Адыгее с участием Главы республики Мурата Кумпилова состоялось заседание Координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ЮФО.



Мероприятие прошло под руководством исполнительного вице-президента РСПП Виктора Черепова.

В работе совета также приняли участие: заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, сопредседатель Координационного совета РСПП ЮФО Виктор Бударин, члены Кабинета министров РА, депутаты Госсовета-Хасэ РА, руководство Конституционного суда РА, федерации профсоюзов РА, руководители региональных отделений РСПП Адыгеи, Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Калмыкии, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, а также представители бизнес-сообщества.

Приветствуя участников заседания, Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что в Адыгее промышленный сектор является одним из основных драйверов экономического роста региона.

«Нам важно укрепить доверие бизнеса, стать регионом привлекательным для предпринимательской деятельности. Сотрудничество с Союзом промышленников и предпринимателей Адыгеи осуществляется в рамках взятого нами общего курса на усиление взаимодействия органов власти и бизнес-сообщества», - сказал Мурат Кумпилов.

Отмечено, что внедрение целевых моделей дало возможность существенно продвинуться в сокращении времени при получении разрешений на строительство, регистрации прав собственности и подключении к электроэнергии. Обеспечение доступности кредитных средств стало одной из главных задач, созданного в прошлом году Фонда развития промышленности РА. Кроме того, в целях цифровизации экономики в республике создано отдельное ведомство для комплексного решения задач в различных социально-экономических процессах.

В продолжение встречи исполняющий вице-президент РСПП Виктор Черепов поблагодарил Главу Адыгеи за возможность проведения в Майкопе Координационного совета РСПП и отметил, что практика выездных заседаний позволяет выстроить системную работу по налаживанию межрегионального экономического сотрудничества.

«На протяжении последних месяцев мы нашли те направления, которые помогут в объединении бизнес-процессов разных регионов, а также в создании совместных проектов. И главное – мы продолжаем системно вырабатывать общую позицию Российского союза промышленников и предпринимателей по тем или иным вопросам. В наших приоритетах – решение возникающих у бизнеса проблем в сфере налоговых и неналоговых платежей, стройиндустрии, агропромышленном комплексе, цифровизации экономики и всего того, что должно придавать импульс экономическому развитию страны в целом», - сказал Виктор Черепов.

Говоря о вовлеченности субъектов Юга России в работу РСПП, сопредседатель Координационного совета РСПП ЮФО Виктор Бударин отметил, что на сегодняшний день завершено формирование региональных отделений РСПП в Южном федеральном округе.

Далее участники заседания заслушали отчет о работе Координационного совета РСПП ЮФО по итогам 2018 года, а также обсудили стратегию развития промышленности Крыма и Севастополя.

С докладом о цифровизации промышленности и увеличении производительности труда выступил руководитель Союза промышленников и предпринимателей РА Сергей Погодин. На примере ООО «Картонтара» было отмечено, что руководство компании ставило цель быть конкурентоспособным на зарубежных рынках. Исходя из этого, была создана модель цифрового развития, позволяющая дирекции предприятия в онлайн режиме отслеживать основные параметры производства: количество заказов, получение прибыли, уплата налогов, соблюдение нормативов в производственной цепочке и многое другое. На данном этапе ведется работа над созданием мобильного приложения, которое позволяло бы заказчикам работать с предприятием через обычный смартфон.

В ходе заседания также были обсуждены вопросы, касающиеся проблематики взаимодействия предприятий с поставщиками газа в ЮФО, работы арбитражных центров РСПП и внесения изменений в состав Координационного совета региональных отделений РСПП в ЮФО.