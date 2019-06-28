Инспектор ГИБДД ставил автомобили на учет по фальшивым документам

В Краснодарском крае задержан бывший инспектор безопасности дорожного движения, который занимался постановкой на учет автомобилей по подложным документам, сообщили “Ъ-Юг” в следственном управлении СКР по краю. Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено по материалам краевого управления ФСБ России.

Следствие полагает, что инспектор безопасности дорожного движения МРЭО (по обслуживанию Павловского, Кущевского и Крыловского районов) ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в период с декабря 2017 по июль 2018 года получал от владельцев автомобилей паспорта транспортных средств, в которых содержались недостоверные сведения о номерах и моделях двигателей. Инспектор должен был отказать в регистрации, тем не менее он ставил машины на учет и выдавал автовладельцам государственные регистрационные знаки. Расследование дела продолжается.

Анна Перова, Краснодар