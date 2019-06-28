Партия Роста выдвинет на выборы в Госсовет 12 кандидатов

Региональное отделение Партии роста бизнес-омбудсмена России Бориса Титова выдвинет на выборы в Госсовет Татарстана 12 кандидатов. Такое решение было принято во время первого оргсобрания ВПП «Партия Роста» в Набережных Челнах, пишет «Бизнес Online».

Номером один в партийном списке идет гендиректор компании «Кориб» (дилер КамАЗа) и глава регионального отделения Олег Коробченко. Вторым по списку кандидатом от партии выступает директор ООО «Рави» Руслан Нигматуллин, следом идет руководитель ООО «Стильный дом» Наталья Майорова и исполнительный директора ЗАО «ХК “Тулпар”» Сергей Морозов. Все кандидаты в партийном в списке являются руководителями республиканских предприятий.

Председатель реготделения Олег Коробченко также выдвинут на собрании в качестве кандидата по одномандатному округу № 20 «Электротехнический» Набережных Челнов. Здесь его оппонентами могут стать председатель татарстанского отделения профсоюзной организации «Альянс учителей» Раушан Валиуллин, кандидат от ЛДПР Сергей Власов и первый секретарь челнинского горкома КПРФ Татьяна Мухина.

Для регистрации списка на выборах ВВП «Партия Роста» придется собрать 16 тыс. подписей.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября.

“Ъ-Казань”