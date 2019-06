С 27 июня американский косметический бренд начинает тотальную реновацию: лозунг марки меняется с Beauty with an edge («Красота как преимущество») на новый Pretty Different («Прекрасны по-своему»): марка предлагает не следовать навязанным стандартам красоты, а развивать и совершенствовать свой уникальный стиль. Чтобы наглядно отразить новую философию, были приглашены амбассадоры: певицы Lizzo, CL, Karol G и актеры Джоу Кинг и Эзра Миллер.