Audi рассчитывает сохранить V10 в спорткаре R8

Компания Audi планирует сохранить двигатель V10 в новом поколении спорткара R8, сообщает Autocar со ссылкой на управляющего директора Audi Sport Оливера Хоффманна.

«Двигатель V10 — это символ, этот мотор нравится нашим клиентам, но следующее поколение Audi R8 должно отвечать новым экологическим стандартам, — пояснил господин Хоффманн. — Мы бы хотели сохранить V10, но не знаем, сможем ли мы сделать это. Посмотрим, можно ли сделать на его основе гибрид или придется искать другой двигатель».

При этом двигатель V10 останется у Lamborghini, которая сейчас использует тот же агрегат, что и Audi R8. По словам господина Хоффманна, атмосферный V10 является частью ДНК марки, поэтому она будет сохранять такой агрегат максимально долго — возможно, в виде гибридной силовой установки.

Напомним, обновленная Audi R8 была показана в октябре 2018 года, а позднее появились слухи, что спорткар в новом поколении может стать электромобилем.