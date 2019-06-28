Роспотребнадзор разрешил открыть детские лагеря на Кумысной поляне

С сегодняшнего дня в Саратове начинается работа детских лагерей, расположенных на территории природного парка «Кумысная поляна». Разрешения на открытие учреждений начало выдавать управление Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщалось ранее, первая смена в них была сорвана из-за вспышки геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) – диагноз подтвердился у 762 саратовцев.

По данным чиновников, сегодня открываются пять лагерей, 29 июня – один, 30 июня – три. Еще два лагеря примут отдыхающих в начале июля, а решение по еще одному учреждению пока не принято.

Марина Ковалева