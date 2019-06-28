В июле «Ямал СПГ» начнет программу экомониторинга Обской губы

В июле-сентябре на Ямале пройдут полевые работы по мониторингу экологического состояния Обской губы в зоне влияния завода по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ». По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Елены Пановой, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Челябинская, Кемеровская и Тюменская области, расположенные вдоль реки Обь и ее притоков, планируют создать на своих территориях полигоны для тестирования природоохранных технологий

Как рассказали в Минприроды РФ, согласно комплексной программе «Ямал СПГ» по мониторингу экологического состояния Обской губы, компания будет научно подтверждать, что работа проекта не наносит вред Обской губе. Речь идет об изменениях гидрологических характеристик, сокращении рыбных запасов, редких и охраняемых видов, ухудшении условий природопользования местного населения и коренных малочисленных народов.