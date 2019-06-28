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Названа дата начала полетов из строящегося аэропорта «Гагарин»

Первый технический рейс из строящегося в Саратовском районе аэропорта «Гагарин» состоится 18 августа, а официально комплекс будет открыт двумя днями позже. Об этом сообщается в Instagram сторонников председателя Государственной Думы Вячеслава Володина по итогам закрытого совещания, которое проходило на объекте сегодня.

По предварительным данным, 18 августа в действующий аэропорт «Центральный» прибудет самолет, который посадит на борт ветеранов саратовского авиаотряда, после чего вылетит в «Гагарин». Об этом сообщается со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько.

Марина Ковалева


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