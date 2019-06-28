«Балтрос» создал инжиниринговую компанию для фармпроизводителей

ООО «Балтинжиниринг» стало резидентом особой экономической зоны «Санкт-Петербург», сообщала журналистам на этой неделе генеральный директор управляющей компании ОЭЗ Тамара Рондалева. «Компания была принята по упрощенной системе, по которой имеют право приходить к нам на офисные помещения резиденты с заявленным объемом инвестиций менее 30 млн рублей»,— сказала она. Основным направлением деятельности «Балтинжиниринг», по словам госпожи Рондалевой, будет организация разработки и производства автоматизированных систем синтеза активных фармацевтических субстанций (АФС) на основе прорывных технологий.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором и владельцем 24,5% в уставном капитале «Балтинжиниринг» является председатель правления союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Захар Голант, бенефициаром — исполнительный директор группы «Балтрос» Илья Коршунов (51% в уставном капитале), 24,5% долей компании принадлежит Наталье Лукогорской. Те же участники владеют компанией «Балтфарма», которая планирует строительство в ОЭЗ завода по контрактному выпуску мало- и среднетоннажных партий АФС для производителей дженериковых препаратов за 2,1 млрд руб. Основным инвестором этого проекта выступает строительная группа «Балтрос».

«Мы решили выделить разработку технологий производства синтеза в отдельное направление, чтобы не было конфликта интересов с нашим собственным заводом. "Балтинжиниринг" будет предоставлять услуги инжиниринга фармацевтическим компаниям, намеревающимся создавать мощности по выпуску АФС»,— прокомментировал господин Голант. В России нет команд, готовых предлагать такие услуги открытому рынку, «Балтинжиниринг» планирует делать это как для локальных участников, так и для проектов по трансферу технологий, добавил он.

Расчетные инвестиции компании включают расходы на организацию офисов и лабораторий на арендованных в ОЭЗ площадях (около 200 кв. м), а также фонд оплаты труда на три года. Планируется, что в ней будет работать от 25 до 30 человек.

Елена Большакова