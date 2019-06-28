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Итальянский футбольный клуб выкупил защитника у «Ростова»

Словенский защитник Матия Бобен покинул «Ростов», сообщает пресс-служба клуба. Итальянский клуб «Ливорно» выкупил футболиста. По данным Sports.ru, стоимость сделки составила 450 тыс. евро.

Как сказано в сообщении, словенский защитник перешел в «Ростов» в 2017 году, всего за клуб спортсмен провел девять матчей. Весеннюю часть прошлого сезона Матия Бобен провел в «Ливорно» на правах аренды.

Футболисту 25 лет, его профессиональный дебют состоялся в Первой лиге Словении в сезоне 2013/14 в команде «Триглав».

Кристина Федичкина


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