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Алексей Текслер объявил конкурс на включение в кадровый резерв областного правительства

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер объявил конкурс на замещение руководящих должностей в региональном правительстве и включение в резерв высших управленческих кадров. Проект называется «Команда Челябинской области». К участию приглашаются жители региона в возрасте от 18 до 50 лет с высшим образованием и опытом работы по профильной специальности. Заявки принимаются до 5 сентября.

Как отмечается на сайте конкурса, соревнование будет проводиться в несколько этапов. Сначала жюри проведет отбор заявок, потом претенденты пройдут очное собеседование и психологическое тестирование. Отбор кандидатов осуществляется по 12 основным отраслям – от экономики до культуры и туризма.

«Это не просто управленческий проект. Это кадровая революция в регионе, которая вызвана потребностью обновления во всех сферах нашей жизни. Я даю старт новому кадровому проекту и приглашаю принять участие в конкурсе всех, кто осознает ответственность за будущее, верит в себя и в Челябинскую область»,– подчеркнул Алексей Текслер в обращении к участникам конкурса.

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