Продовольственная инфляция на Юге России составила 7,4%

Годовая инфляция в Южном федеральном округе в мае этого года выросла по сравнению с апрелем на 0,2 процентного пункта и составила 5,6%. Она до сих пор остается выше общероссийского уровня (5,1%). Основной причиной ускорения инфляции, по мнению Южного ГУ Банка России, стал существенный рост цен на плодоовощную продукцию. Продовольственная инфляция

Так, по данным регулятора, в мае годовая продовольственная инфляция в ЮФО выросла до 7,4%. К примеру, стоимость «борщевого набора» составляла 223 руб. в расчете на 1 кг картофеля, лука, моркови, свеклы и капусты. «Это связано с ранним исчерпанием урожая в Европе, из-за чего на европейский рынок переориентировалась часть стран, поставляющих овощи, в том числе картофель, в Россию», - рассказали в Южном ГУ ЦБ.

По словам представителей регулятора, около 40% всего импортируемого в страну картофеля ввозится через порты Краснодарского края и повышение цен на ввозимую продукцию отражается в первую очередь на стоимости овощей и фруктов в южных регионах страны. В ЦБ отмечают также, что стоимость отечественного картофеля нового урожая в этом году выше прошлогодней. В предыдущие годы такой картофель поступал на рынки только в июне.

Отмечается также, что на повышение цен на муку, макароны, крупы, кондитерские и хлебобулочные изделия влияет повышение стоимости зерна, пик которого отмечался в первом квартале.

Дмитрий Михеенко