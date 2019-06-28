Поиски попавших под лавину новосибирских туристов возобновлены на Алтае

Сотрудники МЧС возобновили поиски туристов из Новосибирска, попавших под лавину 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. По данным МЧС, к поискам привлечены 15 спасателей из Горно-Алтайска и Абакана, в том числе пять водолазов, а также вертолет Ми-8 из Красноярского авиационно-спасательного центра.

Спасатели разбили лагерь на горе Металлург и работают на месте двумя группами. Первая группа осматривает склон, а вторая обследует озеро у подножья горы. «Предполагается, что оставшихся двух туристов лавиной могло отнести именно туда. Сегодня в течение светового дня будет проводиться работа по обследованию дна озера»,— говорится в сообщении МЧС.

Напомним, 8 мая стало известно о группе из девяти новосибирских туристов, попавших под лавину на Алтае. О них сообщили две участницы похода, которые смогли выбраться из зоны схода лавины и дойти до населенного пункта. В тот же день спасатели начали поисковую операцию, которая продлилась до 11 мая. Им далось обнаружить и извлечь из лавины тела пятерых туристов. Однако из-за опасных и неблагоприятных условий поиски отложили до конца июня.

Подробности — в публикации “Ъ” «Туристам не хватило десяти минут»

Илья Галагуз