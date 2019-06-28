Инфляция в ЮФО опередила общероссийские показатели

В мае текущего года инфляция в регионах ЮФО составила 5,6%, что выше общероссийского уровня (5,1%), сообщило Южное ГУ Банка России. Прирост инфляции по сравнению с апрелем составил 0,2%. Основной причиной ускорения инфляции стал более существенный, чем в прошлом году, рост цен на плодоовощную продукцию.

В мае годовая продовольственная инфляция в ЮФО выросла на 1 процентный пункт – до 7,4%, сообщили в Главном управлении Банка России. Существенный вклад в рост инфляции внесла динамика цен «борщевого набора», его стоимость была значительно выше, чем в мае прошлого года. На ускорение роста цен муки, макарон, круп, кондитерских и хлебобулочных изделий продолжало влиять повышение стоимости зерна, пик которого отмечался в первом квартале.

Годовая непродовольственная инфляция в ЮФО снизилась в мае на 0,7 процентного пункта – до 3,6%, что ниже общероссийского уровня (3,8%). В основном это связано с замедлением годовых темпов роста цен на бензин, газовое и дизельное моторное топливо. Годовая инфляция услуг в мае оставалась стабильной, незначительно увеличившись на 0,1 процентного пункта до 5,3%. Рост конкуренции на рынке туристических услуг черноморских курортов Краснодарского края и Республики Крым способствовал снижению в годовом выражении цен на отдых.

Анна Перова, Краснодар