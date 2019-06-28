В Воронеже руководитель поискового отряда получил 200 тыс. рублей штрафа за хищение

Ленинский райсуд Воронежа приговорил руководителя воронежского поискового объединения «Дон» Михаила Сегодина к 200 тыс. руб. штрафа. Его обвиняли в покушение на мошенническое хищение (ч. 3 ст. 30, ст. 159 УК РФ) из бюджета 200 тыс. руб. с использованием служебного положения. По версии следствия, Михаил Сегодин в ноябре 2016 года от имени «Дона» выиграл контракт с Воронежским краеведческим музеем на поисковые работы в лесу микрорайона Сомово. Как установил суд, фактически работы не проводились, а в отчете были указаны те участки, где поисковый отряд ранее проводил раскопки за свои средства. Напомним, в июле 2018 года Коминтерновский райсуд Воронежа признал Михаила Сегодина виновным в незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), назначив год лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев. Широкую известность «Дон» получил после того, как занялся раскопками на территории яблоневых садов, которую хотела застроить компания «Выбор» Александра Цыбаня.

О том, что теперь появится вместо 25 га садов на окраине Воронежа, в материале “Ъ-Черноземье” «Яблоки заменят шашлыками».

Александр Прытков