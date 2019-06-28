Источником неприятного запаха в Курске назвали очистные сооружения и ветер

С 26 июня в управление по делам ГО и ЧС администрации Курска от горожан начали поступать жалобы на сильный запах сероводорода, возникающий в разных частях облцентра. В результате местные власти были вынуждены взять ситуацию «на особый контроль». В облправительстве сообщили, что жаловались жители проспекта Клыкова, Энтузиастов, улиц Косухина, Пионеров, Льва Толстого, Добролюбова, Челюскинцев, Димитрова. Уже 27 июня в облцентре «была экстренно создана комиссия», в которую вошли, в том числе, вице-губернаторы Алексей Смирнов и Михаил Горбунов, экологи, коммунальщики и специалисты Росприроднадзора. «В первую очередь члены комиссии изучили территорию и акваторию городских очистных сооружений и пришли к выводу, что именно они и являются источником запаха сероводорода. Столь широкое его распространение экологи объяснили сменой погодных условий и сильным ветром в направлении города. В акте обследования указано, что нарушений технологического режима работы очистных сооружений не выявлено»,- уточнили в обладминистрации.

О том, как власти Воронежской области стараются устранить неприятный запах в облцентре, в материале ''Ъ-Черноземье'' «Останетесь тут, пока не решите проблему»

Владимир Зоркий