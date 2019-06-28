Глазов получит 247 млн рублей в рамках соглашения между «Росатомом» и правительством Удмуртии

В 2019 году на социально-экономическое развитие Глазова направят 247 млн руб. в рамках соглашения между «Росатомом» и правительством Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба АО «ЧМЗ», которое входит в структуру топливной компании «ТВЭЛ» «Росатома».

Более 150 млн руб. из обозначенной суммы направят на капремонт объектов социальной сферы. На реализацию второго этапа проекта по благоустройству сквера «ГорСад» планируют выделить 20 млн руб. — в нем появятся детская площадка, велодорожки, новые опоры освещения и пандусы. На ремонт стадиона школы №8 планируют направить 15 млн руб. Около 7 млн руб. выделят на финансирование культурных и спортивных мероприятий. Также в Глазове продолжат программу по установке детских игровых комплексов и воркаутов. В настоящее время составляется перечь дворов, в которых появятся эти площадки. Еще одним пунктом плана является финансирование строительства перехода в физико-математическом лицее, включая проектно-изыскательские работы.