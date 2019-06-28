Участок трассы М-10 отремонтируют за 2,6 млрд рублей

Упрдор «Северо-Запад» объявило конкурс на капитальный ремонт 33 км трассы М-10 «Россия». Работы оцениваются в 2,61 млрд рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, победителю тендера предстоит выполнить капремонт участка трассы км 593+600 - км 626+000. Работы необходимо завершить в срок до 4 октября 2021 года. В рамках контракта будет обновлено дорожное полотно, переустроены электросети и наружное освещение.

Заявки на участие в тендере ждут до 17 июля. Победитель станет известен 22 июля текущего года.