Акционеры банка «Восточный» сформировали совет директоров

Акционеры банка «Восточный» на годовом собрании сформировали совет директоров из девяти человек. В него вошли три кандидата от Evison (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok), которые ранее отозвали свое согласие на избрание в состав совета директоров.

«Несмотря на прямую рекомендацию регистратора не голосовать за отозвавших согласие кандидатов, "Финвижн" избрал в совет директоров трех из шести человек против их воли. Мы не признаем результаты (собрания акционеров.— “Ъ”) и намерены оспаривать его результаты в судах»,— приводит «РИА Новости» заявление Baring Vostok.

Представитель «Финвижн» Артема Аветисяна в беседе с «Интерфаксом» назвал отказ от избрания «попыткой искусственно создать условия для дальнейшего оспаривания решения общего собрания акционеров в суде». «Мы уверены в бесперспективности подобных действий, так как налицо классический пример злоупотребления правом»,— добавил он.

По данным агентства, в совет директоров избраны девять человек:

президент «Опоры России» Александр Калинин;

член генерального совета общественной организации «Деловая Россия» Юрий Данилов;

бывший основной акционер Юниаструм-банка Артем Аветисян;

бывшие топ-менеджеры Юниаструм-банка Шерзод Юсупов и Светлана Труханович;

четыре представителя Evison Holdings — миноритарии «Восточного» Григорий Жданов, Марина Ушакова, Яна Арутюнова и Дмитрий Бабурин.

Ранее Baring Vostok предпринял попытку установить контроль над советом директоров «Восточного», но фонды не смогли созвать внеочередное собрание акционеров, так как решение о его созыве должен был принять совет директоров банка. В итоге фонды подали иск в суд с требованием провести внеочередное собрание акционеров.

О ситуации вокруг «Восточного» — в материале “Ъ”.