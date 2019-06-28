Суд рассмотрит дело группировки, снабжавшей наркотиками Сибирский и Южный округа

В Кемеровской области завершено расследование дела банды наркодилеров, снабжавшей наркотиками города Сибирского и Южного федеральных округов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России. Всего перед судом предстанут 16 человек: пять женщин и 11 мужчин. Пять участников группировки, с которыми было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уже отбывают наказание.

Криминальная организация действовала с 2015-го по 2018 год. Она состояла из нескольких структурных подразделений, в каждое из которых входили администраторы и курьеры, сбывавшие наркотики через «закладки». Они принимали заказы через специально созданные интернет-магазины. В общей сложности сотрудниками полиции из незаконного оборота было изъято около 4 кг наркотических средств. Уголовное дело рассмотрит Заводский райсуд Кемерово.

Илья Николаев