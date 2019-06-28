Группа КПД планирует построить в Уфе домостроительный комбинат стоимостью 2 млрд рублей

Структура группы КПД — ООО «Уфимский домостроительный комбинат» планирует построить в Уфе домостроительный комбинат мощностью до 160 тыс. кв. м в год с возможностью увеличения до 250 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба главы региона. Вложения в проект оцениваются в 2 млрд руб., ввод производства запланирован на 2021 год. Компания рассчитывает на сбыт продукции в Уфе, пригороде, Октябрьском, Стерлитамаке и Нефтекамске.

ООО «Уфимский домостроительный комбинат», по информации kartoteka.ru, образовано в ноябре 2018 года с уставным капиталом 108,15 млн руб. Принадлежит через ООО «Стройинвест» и ООО «Трест КПД» Розе Старовой, Андрею Егорову, кипрской «Гросворд Лимитед».

Ирина Самойлова