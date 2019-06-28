Ростовская область вошла в топ-5 самых популярных направлений у иностранных туристов

Картографический сервис Maps.me проанализировал интерес иностранцев к российским туристическим направлениям. Согласно результатам исследования, Ростовская область вошла в число регионов-лидеров по популярности. Об этом сообщает «РИА Новости».

Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Далее идут Адыгея и Ростовская область. На шестой и седьмой строчках расположились Свердловская область и Татарстан. Чуть популярнее стала Смоленская область: регион поднялся с девятого на восьмое место. Замыкают топ-10 Воронежская область и Республика Башкирия.

Как сказано в сообщении, рейтинг был составлен на основе числа иностранных пользователей, загружавших карты российских регионов в Maps.me с 1 марта по 31 мая.

Кристина Федичкина