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У краснодарского предпринимателя изъяли 5 тонн санкционных апельсинов

В Краснодаре таможенники обнаружили в складском помещении 293 картонные коробки с санкционными апельсинами, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. Общий вес фруктов составил около 5 т.

Владелец обнаруженного товара признался, что он самостоятельно поместил апельсины на склад. Он также стер маркировку, где страной происхождения была указана Испания, чтобы позднее указать, что фрукты ввезли из Египта.

Сотрудники Росссельхознадзора изъяли и уничтожили апельсины в соответствии с установленным порядком.

Дарья Голякова


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