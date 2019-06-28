Фирма «Август» открыла в ОЭЗ «Алабуга» завод пестицидов за 4 млрд рублей

Московское АО «Фирма “Август”» открыло в особой экономической зоне «Алабуга» завод по производству химикатов для растений с заявленной мощностью 50 млн литров готовой продукции и 8 млн канистр полимерной упаковки в год.

Август вложила в производство порядка 4,5 млрд руб., из которых 500 млн руб. — заемные средства Фонда развития промышленности. Создано 120 рабочих мест.

Планируется, что завод сможет покрыть потребность российской агропромышленности в пестицидах — сейчас в России производится менее 50% закупаемых химикатов для растений.

“Ъ-Казань”