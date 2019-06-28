СКР готов передать в суд уголовное дело экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

СКР по Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении бывших высокопоставленных сотрудников республиканского МВД, обвиняемых в групповом изнасиловании (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства. После вручения фигурантам дела копии обвинительного заключения, оно будет передано в суд.

Среди обвиняемых — бывший начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев, экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. По версии следствия, 29 октября прошлого года они в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя. Практически сразу после начала следствия полицейские были уволены из МВД за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. С той же формулировкой в январе текущего года из полиции была уволена и дознаватель, обвинившая коллег в совершении преступления.

Как сообщили в СКР, следствию удалось собрать доказательства вины обвиняемых. «По местам жительства и работы обвиняемых были проведены обыски, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения по ходу передвижения обвиняемых, следственно-оперативным путем проверены и опровергнуты представленные алиби обвиняемых, проведен ряд сложных экспертных исследований, в том числе в экспертных учреждениях другого региона», отметили в СКР.

Обвиняемые вину в совершенных преступлениях не признают, добавили в ведомстве. Ранее их адвокаты заявляли, что у их подзащитных есть алиби.

Олег Вахитов