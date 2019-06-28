Новые инструменты повышения производительности труда обсудили на семинаре в Ростове

Федеральный проект, которому был посвящен семинар в Ростове, входит в состав национального проекта по повышению производительности труда. Его участниками до 2024 года станут не менее 195 средних и крупных предприятий из Ростовской области, работающих в сферах перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта и строительства. На семинаре представители АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» и регионального правительства рассказали предпринимателям об инструментах поддержки и условиях участия в проекте. Подробности – в фотоотчете.