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Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, заместитель генерального директора по аналитической работе и методологии АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Светлана Горчакова; первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров

Новые инструменты повышения производительности труда обсудили на семинаре в Ростове

При поддержке «Коммерсантъ-Юг России» в Ростове прошел региональный семинар по реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

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Федеральный проект, которому был посвящен семинар в Ростове, входит в состав национального проекта по повышению производительности труда. Его участниками до 2024 года станут не менее 195 средних и крупных предприятий из Ростовской области, работающих в сферах перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта и строительства. На семинаре представители АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» и регионального правительства рассказали предпринимателям об инструментах поддержки и условиях участия в проекте. Подробности – в фотоотчете.


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